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O aumento do apoio foi proposto pelo presidente da autarquia, Luís Fernandes, e integra uma estratégia mais ampla de apoio às famílias e de combate ao envelhecimento demográfico. Segundo o município, a decisão enquadra-se num conjunto de políticas orientadas para a coesão territorial e para a resposta aos desafios populacionais que afetam o concelho.

Vinhais é atualmente um dos concelhos mais envelhecidos do país, registando 253 idosos por cada 100 jovens, um indicador que tem motivado a autarquia a reforçar medidas de atração e fixação de população.

De acordo com o regulamento, o valor atribuído às famílias deverá ser utilizado obrigatoriamente em compras no comércio local. O objetivo é, além do apoio direto à natalidade, estimular a economia local e apoiar os agentes económicos do concelho.

A autarquia sublinha que o reforço do incentivo representa um aumento significativo do apoio financeiro às famílias e constitui uma aposta clara na valorização social e económica do território.

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