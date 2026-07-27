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A previsão consta do Boletim de Evolução Intercalar do Ano Vitícola 2026, elaborado pelo Polo do Dão do CoLAB VINES & WINES em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão).

O ano vitícola começou com um inverno moderadamente quente e muito chuvoso, permitindo a acumulação de reservas de água essenciais para a vinha. A primavera trouxe temperaturas elevadas e menor precipitação, acelerando o ciclo vegetativo da videira, mas sem comprometer, de forma geral, o equilíbrio hídrico das plantas.

Do ponto de vista fitossanitário, a campanha tem decorrido de forma positiva, com baixa incidência de doenças e apenas alguns casos pontuais em parcelas mais vulneráveis.

“A evolução do ano vitícola tem sido globalmente positiva e os indicadores recolhidos apontam para uma vindima ligeiramente superior à de 2025”, afirma Ana Rodrigues, coordenadora do Polo do Dão do CoLAB VINES & WINES.

A responsável sublinha, contudo, que a evolução das próximas semanas será decisiva para o resultado final da campanha, uma vez que fenómenos como ondas de calor, escaldão ou stress hídrico podem ainda influenciar a produção.

Produtores esperam “grandes vinhos”

Para Manuel Pinheiro, presidente da CVR Dão, a previsão representa “um sinal de confiança” para a região e para os produtores.

“Uma previsão de crescimento da produção, ainda que moderado, é positiva para o setor, sobretudo quando está associada a boas perspetivas de qualidade”, afirmou, destacando que as uvas apresentam, até ao momento, “excelentes” características.

A expectativa é que a vindima de 2026 possa reforçar a afirmação do Dão nos mercados nacionais e internacionais, valorizando o trabalho dos viticultores e aumentando a capacidade de resposta da região.

Apesar do cenário favorável, a estimativa ainda não inclui eventuais impactos provocados por condições meteorológicas adversas nas próximas semanas, nomeadamente períodos de calor extremo ou diferenças de desenvolvimento entre castas.

O acompanhamento técnico realizado pelo Polo do Dão do CoLAB VINES & WINES continuará a monitorizar as condições climáticas, o estado das vinhas e a evolução da maturação das uvas até ao início da vindima.