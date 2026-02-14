Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A pequena vila italiana de Brendola, no norte do país, está à procura de seis “avaliadores de odores” para ajudar a identificar maus cheiros e, assim, melhorar a qualidade do ar. A iniciativa partiu do presidente da câmara local, Bruno Beltrame, após várias queixas de residentes que vivem perto de zonas industriais, diz o The Guardian.

Beltrame explicou que decidiu avançar com a campanha de recrutamento depois de moradores de bairros situados junto a áreas industriais se terem queixado de “cheiros desagradáveis”. O objetivo é perceber a origem desses odores e avaliar se resultam da atividade de empresas instaladas na região.

O principal requisito para desempenhar a função é simples, mas exigente: os candidatos não podem sofrer de alergias nem de doenças respiratórias, como asma. Além disso, devem possuir carro próprio e um smartphone, que será utilizado para registar os dados recolhidos através de uma aplicação específica criada para o efeito.

Os seis avaliadores serão acompanhados por uma empresa especializada na medição de odores, responsável por lhes ministrar formação. Durante esse período, aprenderão a distinguir diferentes tipos de cheiros, nomeadamente aqueles normalmente associados a fábricas, a resíduos industriais ou a esgotos. A capacidade de diferenciar a origem dos odores será considerada essencial para o sucesso do projeto.

Concluída a formação, os participantes serão enviados para zonas previamente identificadas, onde deverão realizar avaliações sensoriais. Sempre que detetarem um cheiro desagradável, terão de permanecer no local durante algum tempo a avaliar o ar antes de registarem as suas perceções na aplicação. A recolha sistemática destes dados permitirá, segundo a autarquia, traçar um mapa mais preciso das ocorrências.

A iniciativa terá uma duração prevista de seis meses e tem como meta final identificar a origem exata dos odores. Beltrame recordou que, há cerca de cinco anos, foi realizada uma investigação semelhante numa zona industrial próxima da área onde agora se registam queixas. Na altura, foi possível identificar as empresas responsáveis pela emissão dos cheiros.

