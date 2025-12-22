Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em agosto, La Bañeza foi engolida por chamas fora de controlo, 55.000 hectares de floresta foram destruídos, três pessoas perderam a vida e cerca de 8.000 residentes tiveram de abandonar as suas casas. No entanto, a tradição da lotaria de Natal, conhecida como El Gordo, trouxe agora uma alegria inesperada aos seus 10.000 habitantes, oferecendo-lhes centenas de milhões de euros, conta o The Guardian.

O sorteio deste ano não beneficiou apenas La Bañeza. A aldeia vizinha de Villablino, onde cinco homens locais morreram num acidente mineiro em março, também comprou o bilhete vencedor, garantindo que a fortuna se estenderá a outra comunidade ainda marcada pela tragédia recente.

O El Gordo, como é popularmente conhecido, distingue-se de outras lotarias pelo seu formato único. Composto por 100.000 números, cada um repetido em 198 séries e subdividido em décimos, garante que cada número apareça 1.980 vezes. Cada décimo custa 20 euros e o bilhete vencedor paga 400.000 euros por décimo. Este ano, La Bañeza adquiriu 117 séries, o que se traduz num total de 468 milhões de euros a repartir entre os seus habitantes.

O sorteio é realizado numa cerimónia televisiva de um dia inteiro, em Madrid, onde crianças da escola de San Ildefonso cantam os números vencedores e os respetivos prémios. Este ritual anual não só mantém viva a tradição, como também cria um momento de grande expectativa e emoção para milhões de espanhóis.

Além do prémio principal, existem milhares de outros prémios menores, permitindo que mais participantes recebam alguma sorte. A tradição de comprar bilhetes em locais recentemente atingidos por tragédias baseia-se numa superstição: acredita-se que a má sorte de um acontecimento não se repete, abrindo caminho à boa fortuna. No caso de La Bañeza e Villablino, depois de um ano marcado por incêndios e acidentes, esta crença parece ter sido confirmada.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.