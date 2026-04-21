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Organizado pela Enóphilo em parceria com o produtor XXVI Talhas, o evento assume-se já como uma referência no panorama nacional. Segundo a organização, o objetivo passa por celebrar o vinho enquanto expressão cultural, promovendo o contacto direto entre produtores, chefs e visitantes num ambiente de partilha e tradição.

Entre as 15h00 e as 20h00, as adegas tradicionais de Vila Alva abrem portas para uma prova livre de mais de 200 vinhos, reunindo cerca de 35 pequenos produtores de várias regiões. A seleção promete cruzar estilos e terroirs, evidenciando a diversidade da produção vínica nacional.

A componente gastronómica volta a ser um dos pilares do evento. Os “Chefs na Vila” apresentam petiscos criados especialmente para a ocasião por Francisca Dias (Restaurante Esteva), João Mourato (Quinta do Quetzal) e João Narigueta (Poda e Híbrido).

À noite, realiza-se ainda um jantar vínico no coração da aldeia, com menu regional harmonizado com vinhos da XXVI Talhas, reforçando a ligação entre território e produto.

A programação inclui ainda momentos de animação e expressão cultural, com destaque para o cante alentejano espontâneo e outras surpresas preparadas pela organização.

Os bilhetes já estão disponíveis em pré-venda na plataforma 3cket, com preços promocionais até 6 de maio. O evento conta com diferentes opções, incluindo um pack completo, com prova de vinhos, petiscos, jantar, merchandising oficial e uma garrafa do produtor XXVI Talhas, e um pack mais económico focado na prova e petiscos.