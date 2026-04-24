Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A explosão do reator 4 da antiga central soviética, em 26 de abril de 1986, levou à evacuação da cidade vizinha de Pripyat, então com 49360 habitantes. Nas semanas seguintes, cerca de 67 mil pessoas foram retiradas de outras áreas contaminadas pela radiação.

As 187 aldeias e quintas integradas na Zona de Exclusão de Chernobyl (ZEC), criada numa área de cerca de 2800 quilómetros quadrados em redor da central, permanecem praticamente abandonadas até hoje. O acesso continua limitado, sendo vedado, por exemplo, a crianças. Contudo, à medida que os humanos se afastaram, a vida selvagem regressou em força.

Cavalos-de-Przewalski, espécie originária das estepes da Mongólia e introduzida na região em 1998, vagueiam agora livremente pelos solos contaminados. Também os ursos-pardos regressaram após mais de um século de ausência, enquanto populações de linces, alces, veados-vermelhos e matilhas de cães recuperaram, depois do abate em massa de animais no rescaldo imediato da catástrofe.

“O facto de a Ucrânia ter agora uma população de cavalos selvagens é quase um milagre”, afirmou à Associated Press o cientista ambiental Denys Vyshnevskyi, sublinhando que, apesar de muitas perdas iniciais, várias espécies conseguiram adaptar-se às condições extremas.

A BBC noticiou que cientistas identificaram insetos assimétricos, andorinhas-das-chaminés albinas e roedores e aves com cataratas. Alguns anfíbios desenvolveram pele mais escura para se protegerem da radiação, levando especialistas a admitir que os efeitos negativos possam ser compensados pela ausência de pressão humana.

Foram igualmente encontrados fungos escuros, ricos em melanina, no interior do reator destruído e noutros pontos da ZEC. Segundo a BBC, estes organismos “colonizam ambientes saturados de radiação ionizante” e prosperam “onde quase nada mais consegue sobreviver”.

A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou que ocorreram mutações em plantas e animais após o acidente, incluindo alterações na forma das folhas e deformidades físicas em alguns exemplares. Ainda assim, a agência sublinha que espécies raras regressaram em grande número, entre elas castores, lobos, javalis e bisontes-europeus, além de numerosas aves.

De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, divulgado em 2020, a maior parte da radioatividade libertada dissipou-se rapidamente após o reator ter sido selado no chamado “sarcófago”. Ao fim de um mês, restava apenas uma pequena fração da contaminação inicial, descendo para menos de 1% passado um ano.

Hoje, a transformação é visível, com árvores que atravessam edifícios abandonados, estradas confundem-se com a floresta e sinais da era soviética coexistem com cemitérios tomados pela vegetação. Estudos no setor bielorrusso da zona de exclusão indicam que as populações de javalis, alces e corços aumentaram significativamente na década seguinte à catástrofe, enquanto fora da área mais contaminada, que se estende também pela Bielorrússia e pela Rússia, não foram registados danos relevantes na biota.

A invasão russa da Ucrânia voltou a colocar Chernobyl no centro das atenções desde fevereiro de 2022, quando a zona foi temporariamente ocupada e palco de combates. Incêndios associados ao conflito, muitos provocados por drones abatidos, levantaram receios de nova dispersão de partículas radioativas.

Apesar disso, especialistas consideram que a ZEC permanece um exemplo único, ainda que acidental, de recuperação da vida selvagem. “Muitos veem Chernobyl como um cenário pós-apocalíptico”, observava o PNUA, “mas a ciência mostra algo bem diferente: um ‘reset’ da paisagem, conduzido pela própria natureza”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.