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As equipas de busca e salvamento resgataram até ao momento 33 pessoas com vida após terem ficado soterradas na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela na quarta-feira. Enquanto prosseguem as operações para localizar mais sobreviventes, multiplicam-se os relatos de resgates e de solidariedade que alimentam a esperança entre as populações afetadas.

As 33 pessoas foram encontradas "graças às operações levadas a cabo pelos organismos de segurança nacional em perfeita coordenação com as comissões internacionais que chegaram ao país", afirmou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

A responsável sublinhou que este continua a ser um período decisivo para encontrar mais sobreviventes e reconheceu a necessidade de reforçar a logística e a distribuição de bens essenciais e alimentos às populações afetadas pelos sismos.

À medida que decorrem as operações de busca, várias histórias de sobrevivência têm surgido entre os escombros. Entre elas está o resgate de um bebé encontrado com vida, um momento que foi recebido com aplausos pelas equipas de socorro e pelas pessoas presentes.

Também o nascimento de um bebé, poucas horas depois dos sismos e em circunstâncias difíceis, foi encarado como um sinal de esperança para muitas das famílias atingidas pela tragédia.

Outro dos resgates que emocionou o país foi o de um cão encontrado vivo entre os escombros, num momento em que cada sobrevivente representa um alento para as equipas que continuam no terreno.

Entre os sobreviventes está ainda uma família composta por Oriana, Luciano e Jofram, que permaneceu várias horas presa sob os destroços de um apartamento. Mantiveram-se conscientes, fizeram barulho para assinalar a sua presença e acabaram por ser localizados e resgatados com vida.

Outro sobrevivente contou que conseguiu escapar porque os móveis impediram o colapso total da estrutura sobre si. Durante cerca de duas horas respondeu continuamente aos pedidos dos bombeiros para falar, permitindo que fosse localizado.

Além dos resgates, a solidariedade tem marcado a resposta à catástrofe. Em várias zonas afetadas foram organizadas cozinhas comunitárias, centros de recolha de bens, redes de procura de desaparecidos e iniciativas de apoio médico e psicológico. Muitos voluntários deslocaram-se para ajudar as populações, enquanto venezuelanos residentes no estrangeiro se mobilizaram para enviar donativos e apoiar a localização de vítimas.

Apesar de já terem passado as primeiras 72 horas, consideradas determinantes para encontrar sobreviventes, as equipas de busca mantêm as operações. Afinal, a esperança é mesmo a última a morrer.

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