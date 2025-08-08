Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para Gonçalo Almeida Ribeiro, as medidas do decreto são “perfeitamente razoáveis”, sugerindo que a decisão baseou-se em convicções pessoais.

Numa declaração de voto conjunta anexa ao acórdão do TC que declarou inconstitucional cinco normas da lei de estrangeiros, o vice-presidente do tribunal, Gonçalo Almeida Ribeiro, e o juiz conselheiro José António Teles Pereira dizem ter discordado dessa decisão.

Para os dois juízes, apesar de algumas das normas constantes no decreto “serem polémicas e discutíveis”, são “perfeitamente razoáveis e legítimas”, constituindo “uma expressão normal da arbitragem democrática do dissenso político”.

Hoje, a juíza-conselheira relatora Joana Fernandes Costa anunciou a inconstitucionalidade dos n.os 1 e 3 do artigo 98.º da Lei dos Estrangeiros, decisão que contou com votos vencidos no plenário do Tribunal Constitucional. Entre as normas chumbadas, estão as alterações ao reagrupamento familiar.

Após a leitura de Joana Fernandes Costa, o presidente do TC, José João Abrantes, destacou a “inconstitucionalidade de diversas normas” e a aprovação “por maioria” do acórdão sobre a Lei dos Estrangeiros, registando-se votos vencidos de vários juízes em diferentes pontos do diploma.

Segundo José João Abrantes, “com respeito aos pressupostos do reagrupamento, o TC considerou que o novo número 1 do artigo 98, ao não incluir o cônjuge ou equiparado, é suscetível de conduzir à separação dos membros da família. O que se traduz numa violação dos direitos consagrados”.

Acrescentou ainda que, “quanto ao número 3 do mesmo artigo, a imposição de um prazo de dois anos até à apresentação de um pedido de reagrupamento familiar é incompatível com a proteção constitucionalmente devida à família”.

O presidente do TC sublinhou, no entanto, que a diferenciação entre titulares de autorizações de residência “não se afigura discriminatória”, mantendo o mesmo entendimento de não inconstitucionalidade relativamente às alíneas A e B do artigo 101.º.

Já quanto ao número 3 do mesmo artigo, assumiu posição distinta: “Quanto ao prazo de decisão para o reagrupamento familiar, somar um prazo de 18 meses com o prazo de dois anos não é compatível com os deveres de proteção da família constitucionalmente consagrados.”

Uma nota deixada no site da Presidência indica que o Presidente da República vetou as alterações à lei de 2007, lembrando que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais cinco disposições do diploma. A legislação vai agora ser devolvida ao parlamento.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa na Sala de Atos Públicos do Palácio Ratton, sede do Tribunal Constitucional, em Lisboa.

Esta decisão ocorre após o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter solicitado, no dia 24 de julho, a fiscalização preventiva do diploma, destacando o caráter de urgência do pedido.

O prazo máximo para o TC se pronunciar termina precisamente hoje, 15 dias após o requerimento.