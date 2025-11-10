Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No início da gravação, Frazão afirmou: “É com enorme orgulho que envio esta mensagem ao congresso da Reconquista, que sei ser uma das casas da direita cristã patriótica em Portugal”, elogiando o trabalho do grupo cujo líder, Afonso Gonçalves, está sob investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária desde o ano passado por suspeitas de crimes de ódio.

O vice-presidente do Chega classificou ainda o Reconquista como “aliados” do seu partido: “O Chega, com aliados como vós, está aqui para lembrar a todos que a defesa de Portugal passa também pela defesa da nossa cultura, das nossas famílias e da nossa identidade cristã portuguesa”.

Durante a mensagem, Frazão apoiou diretamente uma das principais bandeiras do grupo supremacista: “Os desafios são muitos, e o maior de todos é garantir o futuro do nosso povo através da remigração. A única política capaz de restaurar a ordem, a segurança e a esperança no nosso país”, referindo-se à deportação de imigrantes não brancos, mesmo legalizados ou de segunda geração.

O deputado destacou ainda a presença de representantes da AfD, partido de extrema-direita alemão: “Nossos parceiros europeus, amigos, que estão aí, e a todos os que não desistiram de lutar por uma Europa das nações soberanas. Somos fiéis à nossa história e somos fiéis ao nosso Deus”.

O congresso do Reconquista reuniu cerca de 400 pessoas, segundo a organização, depois de ter sido cancelado no local inicialmente previsto, o Auditório Francisco de Assis, no Colégio Luso-Francês, no Porto. O líder do grupo, Afonso Gonçalves, já foi detido e identificado quatro vezes este ano pela PSP por proferir palavras de ódio racial, incluindo incidentes em Lisboa, Odivelas e junto a universidades.

O inquérito contra Afonso Gonçalves foi aberto em novembro do ano passado, após ter divulgado um vídeo no interior de uma mesquita no norte do país com discurso contra a comunidade muçulmana, considerado de “alarme social” pelas autoridades.

O Reconquista tem sido alvo de atenção devido às declarações do líder, incluindo um podcast recente em que se declarou misógino e supremacista: “As mulheres no geral não são muito racionais. Nem têm a capacidade de compreender o bem comum, o bem da Nação… É consensual que os homens são mais inteligentes que as mulheres. E só os homens deviam votar”.

