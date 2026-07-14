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O decreto-lei da exoneração foi publicado ontem, 13 de julho, em Diário da República, com efeitos desde sexta-feira.

A responsável foi nomeada para o cargo pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, na altura da fundação da nova agência que substitui o Instituto de Gestão Financeira da Educação, a Direção-Geral da Administração Escolar e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Estava em funções desde setembro de 2025.

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