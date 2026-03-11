A Via Verde vai produzir o aumento a alguns produtos, sendo que segundo a empresa, a maioria dos aumentos é ligeira, representando apenas alguns cêntimos por mês e podendo chegar a cerca de três euros por ano, dependendo do plano escolhido.

No caso da modalidade Via Verde Autoestrada, utilizada para pagamento automático de portagens, a mensalidade sobe de 1,03 euros para 1,04 euros, enquanto o pagamento anual passa de 12,25 euros para 12,39 euros. Os clientes que optarem pelo extrato eletrónico mantêm um desconto, pagando 54 cêntimos por mês.

Nos planos de mobilidade, os aumentos são mais significativos. A mensalidade do Via Verde Mobilidade sobe de 1,75 euros para 1,99 euros, com o pagamento anual a subir de 20,49 euros para 23,49 euros. Já no Via Verde Mobilidade Leve, o custo mensal aumenta de 2,09 euros para 2,49 euros, correspondendo a um acréscimo anual de cerca de 4,80 euros.

Nem todos os produtos serão afetados: alguns serviços e acessórios associados ao identificador mantêm os preços atuais, segundo a tabela divulgada pela empresa.

Integração com Revolut

A Via Verde anunciou ainda uma parceria com a fintech Revolut, permitindo integrar os pagamentos da Via Verde diretamente na aplicação móvel da Revolut para clientes em Portugal.

A funcionalidade permite gerir num único local despesas relacionadas com o automóvel, como portagens, estacionamento e outros serviços de mobilidade. Segundo Patrícia Brazão, responsável da Via Verde em Portugal, a integração visa “simplificar a gestão das despesas associadas à mobilidade” e oferece conveniência aos mais de dois milhões de clientes no país.

Com a integração, os pagamentos podem ser feitos diretamente através do saldo da conta Revolut, possibilitando também acompanhar no histórico da aplicação o custo de cada deslocação.