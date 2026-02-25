Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi avançada pelo vereador da Mobilidade da Câmara Municipal do Porto, Hugo Beirão, em declarações à Lusa. Segundo o autarca, a solução passa por transformar a via da direita num canal partilhado, com velocidade reduzida, para garantir condições de segurança.

"A nossa solução, de imediato, será introduzir nas vias da direita uma velocidade máxima de 30 quilómetros por hora, para que possa ser um canal partilhado com a segurança adequada", explicou Hugo Beirão, sublinhando que nesta fase não será criada uma ciclovia segregada.

A autarquia rejeita autorizar a circulação de bicicletas e trotinetes na via dedicada ao metrobus, invocando razões de segurança rodoviária. "Os novos veículos têm de circular e é difícil coincidirem no mesmo espaço", afirmou o vereador, acrescentando que não existe, para já, espaço disponível para retirar uma via ao automóvel.

Numa primeira fase, o cumprimento do novo limite de velocidade será assegurado através de sinalização vertical e horizontal. Caso se revele insuficiente, o município admite avançar com radares de controlo, incluindo equipamentos de caráter pedagógico.

A medida integra um plano mais amplo de criação de "zonas 30" na cidade, a implementar de forma faseada, sobretudo em áreas residenciais e escolares. A zona da Boavista deverá ser uma das primeiras a ser abrangida.

"Queremos que os modos suaves consigam coabitar com os veículos, como acontece nas grandes cidades europeias", afirmou Hugo Beirão, salientando que o plano global deverá ser apresentado ainda durante o primeiro semestre.