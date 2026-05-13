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Criada em 1946, em Pontedera, Itália, a marca tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da mobilidade urbana a nível mundial, acumulando mais de 19 milhões de unidades vendidas ao longo da sua história. Nascida no período do pós-guerra como uma solução de transporte acessível, a Vespa viria a afirmar-se como ícone cultural associado à liberdade, ao design e ao estilo de vida urbano.

Ao longo das décadas, o modelo foi também reinterpretado por várias figuras do mundo da arte e da moda, como Salvador Dalí, Giorgio Armani, Christian Dior, Sean Wotherspoon ou Justin Bieber, reforçando a sua presença no imaginário cultural contemporâneo sem perder a identidade original.

Para assinalar o 80.º aniversário, a marca lançou as novas versões Vespa Primavera 80th e GTS 80th, que recuperam o tom Verde Pastel utilizado nos primeiros modelos de 1946. Os novos veículos incluem detalhes estéticos inspirados na história da marca, como elementos em acabamento diamantado nas jantes e referências ao design das primeiras Vespas.

Entre os elementos distintivos desta edição comemorativa estão ainda inscrições alusivas ao 80.º aniversário, bem como soluções de design que evocam a estética original da marca, agora reinterpretadas com acabamentos contemporâneos.

Paralelamente, foi apresentada a coleção de vestuário e acessórios 80th Anniversary, que transpõe a identidade visual da Vespa para uma linguagem de moda urbana, destacando o número 80 como elemento gráfico central.

As comemorações terão o seu ponto alto em Roma, entre 25 e 28 de junho, com quatro dias de eventos dedicados à história e impacto cultural da marca na chamada Cidade Eterna.

Os modelos comemorativos e a coleção associada já se encontram disponíveis para encomenda na rede de concessionários autorizados da Vespa em Portugal.

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