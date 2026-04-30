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De acordo com uma avaliação comportamental divulgada esta quarta-feira pelo FBI, Neves Valente, de 48 anos, planeou os ataques durante vários anos, atuando sempre de forma isolada. O relatório indica que o atirador visava “vítimas simbólicas” associadas a oportunidades perdidas, injustiças percebidas e ao que considerava ser a sua “queda pessoal”.

O ataque inicial ocorreu a 13 de dezembro, num edifício de engenharia da Brown University, onde matou dois estudantes e feriu outros nove. Dois dias depois, assassinou Nuno Loureiro, professor do MIT, na residência deste em Brookline, no estado de Massachusetts.

Neves Valente foi posteriormente encontrado morto num armazém em Salem, no estado de New Hampshire, com um ferimento de bala autoinfligido, pondo fim a uma busca policial que se estendeu por vários estados.

Segundo o FBI, o atirador viveu durante anos em isolamento social, mudando frequentemente de local e sem redes de apoio consistentes, como família próxima, colegas ou figuras de autoridade. Esse isolamento terá contribuído para a construção gradual de uma narrativa pessoal de ressentimento, inadequação e paranoia.

“Ele parecia ter dificuldades em aceitar a forma como avaliava as suas conquistas de vida e sentia-se profundamente marginalizado”, refere o relatório. “À medida que os fracassos superavam os sucessos, a sua paranoia intensificou-se, culminando num estado de profunda perturbação mental e numa determinação em morrer.”

As autoridades sublinham que a violência teve um forte caráter simbólico. A Brown University, onde Neves Valente esteve inscrito como doutorando no início dos anos 2000 sem concluir o programa, e Nuno Loureiro representariam, na sua perspetiva, os obstáculos e injustiças que acreditava terem marcado o seu percurso académico e profissional.

“Ao atacá-los, Neves Valente procurou superar a sua vergonha e inveja, recorrendo à violência para punir comunidades que via como responsáveis pela sua queda”, concluem os investigadores.

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