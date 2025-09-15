Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A análise, conduzida por investigadores da Universidade de Mannheim e do Banco Central Europeu, citada pelo The Guardian, avalia os impactos económicos diretos e indiretos de eventos meteorológicos severos com base em dados recentes, cruzando indicadores económicos com padrões climáticos. Os resultados ainda não foram revistos por pares, mas apoiam-se em metodologias publicadas num estudo académico recente.

Portugal entre os mais afetados

A zona sul da Europa foi particularmente atingida, com Chipre, Grécia, Malta e Bulgária a registarem perdas superiores a 1% do seu valor acrescentado bruto (VAB) em 2024. Seguem-se países como Espanha, Itália e Portugal, onde os efeitos económicos do verão extremo também se fizeram sentir com intensidade.

Segundo os autores, estes números podem até ser inferiores aos reais, já que não incluem os efeitos de grandes incêndios florestais nem as consequências cumulativas de fenómenos climáticos simultâneos.

O estudo destaca ainda os efeitos colaterais da crise climática que muitas vezes passam despercebidos nas análises económicas tradicionais. Entre eles estão a redução das horas de trabalho em setores expostos ao calor, a interrupção de redes de transporte e os atrasos na produção e distribuição causados por falhas nas cadeias de abastecimento.

Para Sehrish Usman, economista responsável pelo estudo, em entrevista ao jornal britânico, estes dados devem servir de alerta para os decisores políticos. “Os efeitos económicos dos desastres climáticos nem sempre são imediatos ou visíveis, mas têm consequências profundas e prolongadas”, afirmou.

Avisos internacionais sobre os custos reais

Especialistas internacionais concordam com a abordagem do estudo. Stéphane Hallegatte, economista-chefe para o clima no Banco Mundial, sublinha que os impactos indiretos tendem a ser mais duradouros e muitas vezes mais graves do que os danos físicos iniciais.

Também Gert Bijnens, do Banco Nacional da Bélgica, destacou a importância de considerar os prejuízos invisíveis, como os sofridos por empresas longe das zonas de desastre mas dependentes de fornecedores afetados.

Os dados reforçam um diagnóstico que se torna cada vez mais claro: os eventos climáticos extremos deixaram de ser exceções e passaram a ter um peso estrutural nas economias europeias, com os países do sul do continente na linha da frente das perdas.

Perante este cenário, os especialistas apelam a medidas mais robustas de prevenção, adaptação e mitigação, não apenas para proteger vidas e bens, mas também para preservar a estabilidade económica da região nos anos que se seguem.