Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica, em conjugação com uma depressão em altitude a oeste do território. Esta configuração está a provocar o transporte de uma massa de ar muito quente, com origem no norte de África, responsável pela subida generalizada das temperaturas.

Nos próximos dias, as máximas deverão oscilar entre os 30ºC e os 42ºC, com os valores mais elevados a registarem-se sobretudo no interior. Já na faixa costeira ocidental, a temperatura máxima deverá variar entre os 22ºC e os 30ºC. A temperatura mínima também vai subir, em especial na primeira metade da semana, prevendo-se noites quentes, com valores acima dos 20ºC em grande parte do território continental.

Segundo o IPMA, os dias mais quentes deverão ser este domingo e terça-feira. Ainda assim, o instituto sublinha que, apesar de acima da média, os valores previstos são relativamente habituais para esta altura do ano na maioria das regiões, sendo apenas em algumas estações do interior Norte esperados registos próximos dos máximos históricos.

Os distritos de Bragança, Vila Real e Guarda mantêm-se sob aviso laranja entre as 9h00 de sábado e as 18h00 de terça-feira. O restante território continental está sob aviso amarelo, com exceção dos distritos de Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro, bem como dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.