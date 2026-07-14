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A informação chegou minutos antes de uma conferência de imprensa marcada pelo partido. Através da assessoria, a audiência solicitada ao PR vai realizar-se na quarta-feira, a partir das 17h30.

A audiência foi requerida na sequência da denúncia do Chega de que o presidente do partido, André Ventura, foi ameaçado verbalmente pelo ministro da Administração Interna (MAI), Luís Neves, no último debate quinzenal, acusação já negada pelo MAI.

"O partido reafirmará junto do senhor presidente da República a gravidade da situação e a necessidade de assegurar o pleno respeito pelos princípios do Estado de Direito, pelo regular funcionamento das instituições democráticas, pela fiscalização democrática e pela liberdade de atuação da oposição", referiu o partido.

"O primeiro-ministro deve pedir ao ministro da Administração Interna esclarecimentos sobre o que está a acontecer, não deve ter nem receio nem hesitação de o fazer. Se eu fosse primeiro-ministro era o que faria de forma imediata", disse Ventura, acrescentando que essas ameaças "são reais e efetivas".

André Ventura disse ver "com muita, muita preocupação o estado atual em que o Governo se encontra, não só devido aos vários casos que envolvem os vários ministros, mas porque, a somar a todos eles, há uma falta de coordenação brutal" por parte do primeiro-ministro. "Este primeiro-ministro habituou-se a aparecer quando lhe interessa e a desaparecer quando não quer tocar nos assuntos. Habituou-se a estar presente para situações simbólicas e a não estar presente quando o país precisa de coordenação e precisa de decisão", criticou.

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