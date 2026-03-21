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Num tweet, Ventura explicou: “Num país normal, não era suposto escrever sobre isto em público. Mas a quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias obriga-me a um esclarecimento: o nome negociado e indicado pelo CHEGA para o TC é o do Juiz Desembargador Luís Brites Lameiras. Percurso notável na Magistratura e na Academia, um homem de diálogo e de bons valores. Uma mais-valia de prestígio para o Tribunal Constitucional. É assim que o CHEGA vê as instituições, com sentido de Estado. Parem com as falsidades!”.

Atualmente, há três vagas por preencher no TC, mas os partidos ainda não chegaram a acordo. Duas das vagas pertencem ao PSD, cujos titulares renunciaram, enquanto a terceira vaga é ocupada por um juiz indicado pelo PS, que exige manter o direito de escolher o substituto desta personalidade.

O PSD pondera alinhar as indicações com a composição do Parlamento, o que abriria espaço para um juiz proposto pelo Chega. O PS, no entanto, rejeita abdicar da sua indicação e exige que seja o PSD a ceder uma das vagas ao partido de Ventura.