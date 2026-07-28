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O presidente do Chega, André Ventura, denunciou esta terça-feira uma alegada vandalização no seu gabinete na Assembleia da República, afirmando que alguém terá entrado no espaço parlamentar e procurado informação. O dirigente partidário revelou a situação numa publicação nas redes sociais, acompanhada de imagens do gabinete.

“Assim está o meu Gabinete esta manhã na Assembleia da República”, escreveu André Ventura, referindo-se ao estado do espaço, com armários abertos e papeis espalhados pelo chão.

Segundo o líder do Chega, “alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento”.

Numa primeira fase, Ventura afirmou ainda não ter informação sobre um eventual desaparecimento de documentos. “Não sei ainda se foi roubado algum documento ou não”, declarou, mas considerou que o episódio representa um momento grave para as instituições democráticas.

“Atingimos o grau zero da nossa democracia”, escreveu o presidente do Chega na mesma publicação.

Posteriormente, André Ventura confirmou que os documentos roubados são sobre a CPI a Luís Neves e também informação relacionada com o gabinete de Luís Montenegro.

O líder do Chega avançou ainda que vai ser pedido um reforço da segurança junto aos gabinetes.

A Polícia Judiciária está no local. "Tomámos conta da ocorrência e estamos desenvolver diligências através da Unidade Nacional de Contraterrorismo", diz a PJ ao 24notícias.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 08h15 por um deputado do partido.

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