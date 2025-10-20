Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É isso que nos distingue. Não é a mesma coisa ser indiano ou marroquino ou paquistanês ou espanhol ou de outro sítio qualquer e chegar cá e estar cá durante cinco ou seis ou sete ou 10 anos. Não é o mesmo que ter nascido neste país, ser parte deste país, amar este país e ser parte desta cultura portuguesa”, defendeu em declarações à agência Lusa.

O candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano afirmou que “aqueles que querem ser Presidentes da República não podem achar que um imigrante ao fim de dez anos é igual a um português” nem “podem dizer que Mário Soares é a sua referência. Mário Soares foi um traidor a este país e a direita portuguesa sabe que Mário Soares foi um traidor a este país”, acusou.

“O almirante, cada vez que fala, nós ganhamos mais 100 mil ou 200 mil votos. Eu não sei se ele hoje vai dar entrevistas ou não, mas é bom que dê muitas, isto vai-nos dando cada vez mais força”, afirmou.

“Há o polo daquele que quer fazer tudo igual ao que foi feito em 50 anos e está disposto a trair o seu povo, e há um polo que quer salvar este país. Nas legislativas, nas autárquicas e nas presidenciais o Chega estará sempre do mesmo lado, do lado dos que querem salvar este país”, indicou.

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou que Mário Soares é o seu modelo de Presidente e distanciou-se por completo do discurso anti-imigração, mesmo que isso signifique a perda de votos na corrida presidencial. O almirante defendeu também que um imigrante que esteja em Portugal há vários anos “é tão português” como os cidadãos que nasceram no país, questionando se os portugueses têm “um gene especial”.