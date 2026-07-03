Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

À chegada a uma conferência organizada pelo grupo político “Patriotas pela Europa”, em Lisboa, André Ventura criticou a ausência do país do primeiro-ministro numa época crítica dos incêndios para assistir ao jogo da seleção nacional no Mundial de futebol, no Canadá, esta quinta-feira.

“Acho que o primeiro-ministro deve aprender com os erros que cometeu no ano passado. Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol ou no Pontal”, disse, numa referência à tradicional festa política do PSD, que decorre em agosto, e na qual Luís Montenegro surgiu no ano passado numa altura em que no país se registaram vários incêndios.

Para André Ventura, está “não é uma boa imagem” por mais “relevante” que o evento seja.

“Menos gin tónico, menos festas, mais coordenação das autoridades no terreno”, apelou, insistido no aumento das penas aplicadas a incendiários, que apelidou de “loucos” e “doidos”.

O líder do Chega foi ainda questionado sobre o facto de Portugal ter acionado esta sexta-feira a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil devido aos incêndios.

Na sua opinião, esta decisão “é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas”.

André Ventura lamentou também que o parlamento tenha reprovado esta sexta-feira, por ampla maioria, a confirmação do decreto requerida pelo Chega para criação da pena acessória de perda da nacionalidade, diploma antes considerado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e depois vetado pelo Presidente da República.

“Só mostra como PSD e PS não aprendem e o PSD está refém dos seus próprios estigmas e fantasmas”, argumentou, apontando que o CDS-PP, membro da Aliança Democrática, que suporta o Governo, votou a favor.

Ventura criticou o PSD por ter escolhido colocar-se “ao lado do PS” nesta matéria.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.