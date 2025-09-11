Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente do Chega, André Ventura, acusou Marcelo Rebelo de Sousa de viajar para a Alemanha para participar num “festival de hambúrgueres”, numa referência ao encontro Bürgerfest que, na realidade, é a Festa dos Cidadãos, realizada nos jardins do palácio presidencial em Berlim.

A crítica foi feita nas redes sociais, depois de o Chega ter votado contra a deslocação do chefe de Estado ao país, entre hoje e sábado, a convite do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

“O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal?”, escreveu Ventura na rede X, reforçando a acusação num vídeo publicado no Instagram, onde classifica a situação como “ridícula” e “estúpida”.

Em nota publicada no site oficial da Presidência da República, antes da votação, esclarece-se que o Bürgerfest é uma iniciativa anual destinada a homenagear o trabalho voluntário e a promover o envolvimento cívico, integrando a agenda da visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a Berlim.