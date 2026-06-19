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Para André Ventura, que falou ao país na sede do partido, "o Governo optou por seguir sozinho unilateralmente e de forma arrogante este caminho, procurando seguir este caminho de retirar direitos a quem trabalha”.

Ventura afirmou que o “governo decidiu arrastar” o processo de negociações para esta reforma laboral “longamente”, afastando as centrais sindicais até ficar “sozinho à própria mesa”, classificando como “um desastre” a negociação com a concertação social.

Para Ventura, o Chega decidiu aceitar entrar na via negocial do Governo na expectativa que “esta má reforma laboral fosse corrigida”, mas que não viu as suas propostas alteradas de forma positiva.

“O Chega não vê relações de trabalho como uma luta de classes perpétua”, referiu o líder do partido, dizendo que fez “uma oposição responsável”. Para André Ventura, não foram levadas “conversas ideológicas para a mesa”, dando o exemplo da redução progressiva da idade da reforma e a extinção das subvenções vitalícias “vergonhosas”.

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