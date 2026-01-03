Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governante afirmou em declarações aos jornalistas que acompanhou a situação desde o início, mantendo contactos regulares com várias entidades nacionais e internacionais. “Estive desde o primeiro momento em contacto com a embaixada venezuelana e com homólogos europeus, além do primeiro-ministro e do Presidente da República”, afirmou. Segundo Rangel, o tema motivou mesmo uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, com o objetivo de avaliar o cenário atual. “Estivemos a fazer uma análise mais profunda e detalhada, essencialmente voltada para o futuro”, explicou.

Uma das principais preocupações do Governo português, destacou o ministro, prende-se com a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela. “A primeira preocupação é sempre a comunidade portuguesa, neste caso muito numerosa e muito influente, com grande visibilidade, que infelizmente, devido à ditadura, primeiro de [Hugo] Chávez e depois de [Nicolás] Maduro, tem sofrido muito. Já esteve sujeita a muitas provações”, afirmou.

Apesar do contexto de instabilidade, Paulo Rangel sublinhou a forma como a comunidade luso-venezuelana tem reagido aos acontecimentos recentes. Perante os novos desafios, disse, a resposta tem sido marcada pela “serenidade” e pela “maturidade”.

O ministro acrescentou ainda que a população venezuelana vive este momento com “expectativa”, aguardando uma definição mais clara sobre o rumo do país. “Os venezuelanos aguardam com expectativa uma maior clarificação do futuro”, referiu, acrescentando que, até ao momento, “não temos registo de qualquer incidente”.

