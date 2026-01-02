Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal The Guardian, numa entrevista pré-gravada com o jornalista espanhol Ignacio Ramonet, Maduro sublinhou que “o governo dos EUA sabe, porque já o dissemos a muitos dos seus porta-vozes, que se quiserem discutir seriamente um acordo para combater o tráfico de droga, estamos prontos”. Acrescentou ainda que, se os americanos “quiserem petróleo, a Venezuela está pronta para investimento dos EUA, como com a Chevron, sempre que quiserem, onde quiserem e da forma que quiserem”.

A Chevron é a única grande empresa petrolífera a exportar crude (petróleo bruto) venezuelano para os EUA, país que procura acesso às maiores reservas de petróleo do mundo, detidas pela Venezuela, explica o jornal britânico.

Na entrevista, Maduro recusou-se a confirmar se os EUA realizaram algum ataque dentro do território venezuelano, depois de Trump ter afirmado na segunda-feira que Washington atingiu, no mês passado, uma instalação portuária usada por embarcações ligadas ao tráfico de droga venezuelano.

O presidente venezuelano voltou ainda a acusar os EUA de tentarem forçar uma mudança de governo e de procurarem controlar o petróleo do país, numa campanha de pressão que se prolonga desde agosto, quando Washington reforçou a presença militar no Caribe. “É claro o que procuram: impor-se através de ameaças, intimidação e força”, afirmou, defendendo que chegou o momento de “começar a falar a sério, com dados na mão”.

