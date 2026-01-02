Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal The Guardian, numa entrevista pré-gravada com o jornalista espanhol Ignacio Ramonet, Maduro sublinhou que “o governo dos EUA sabe, porque já o dissemos a muitos dos seus porta-vozes, que se quiserem discutir seriamente um acordo para combater o tráfico de droga, estamos prontos”. Acrescentou ainda que, se os americanos “quiserem petróleo, a Venezuela está pronta para investimento dos EUA, como com a Chevron, sempre que quiserem, onde quiserem e da forma que quiserem”.

A Chevron é a única grande empresa petrolífera a exportar crude (petróleo bruto) venezuelano para os EUA, país que procura acesso às maiores reservas de petróleo do mundo, detidas pela Venezuela, explica o jornal britânico.

Na entrevista, Maduro recusou-se a confirmar se os EUA realizaram algum ataque dentro do território venezuelano, depois de Trump ter afirmado na segunda-feira que Washington atingiu, no mês passado, uma instalação portuária usada por embarcações ligadas ao tráfico de droga venezuelano.

CIA realiza ataque de drone em instalação portuária na costa da Venezuela
CIA realiza ataque de drone em instalação portuária na costa da Venezuela
Ver artigo

O presidente venezuelano voltou ainda a acusar os EUA de tentarem forçar uma mudança de governo e de procurarem controlar o petróleo do país, numa campanha de pressão que se prolonga desde agosto, quando Washington reforçou a presença militar no Caribe. “É claro o que procuram: impor-se através de ameaças, intimidação e força”, afirmou, defendendo que chegou o momento de “começar a falar a sério, com dados na mão”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.