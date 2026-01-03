Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump anunciou esta manhã na rede Truth Social que os Estados Unidos realizaram um ataque em larga escala à Venezuela e capturaram Nicolás Maduro e a sua esposa, tendo ambos sido transportados para fora do país. Trump adiantou que a operação contou com o apoio militar norte-americano e que uma conferência de imprensa em Mar-a-Lago está marcada para as 16h00.

Contudo, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse em declarações à televisão estatal que o paradeiro de Maduro e da sua esposa continua desconhecido e pediu a Trump uma prova de vida dos dois.

O senador republicano norte-americano Mike Lee revelou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Nicolás Maduro será julgado nos Estados Unidos. Após uma conversa telefónica com Rubio, Lee escreveu na rede social X que o secretário de Estado não prevê novas ações militares na Venezuela, dado que Maduro se encontra agora sob custódia norte-americana.

Segundo autoridades venezuelanas, o ataque norte-americano deixou um número ainda não especificado de mortos e feridos no país, sendo que a contagem de vítimas ainda está a ser avaliada.

Num comunicado oficial, o Executivo venezuelano acusou os Estados Unidos de terem atacado “o território e a população venezuelanos” em zonas civis e militares da capital e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, na região metropolitana de Caracas. Maduro ordenou a ativação de todos os planos nacionais de defesa e apelou a “todas as forças sociais e políticas do país para ativarem os planos de mobilização”.

Pelo menos sete explosões e a passagem de aeronaves a baixa altitude foram ouvidas pelas 02h00 locais (06h00 em Lisboa), segundo a Associated Press. Em menos de meia hora, várias zonas da cidade foram atingidas, levando muitos habitantes a sair para as ruas, enquanto outros recorriam às redes sociais para relatar os estrondos. Duas horas depois, partes da cidade continuavam sem eletricidade, embora a circulação automóvel não tivesse sido interrompida.

Fumo era visível a sair de um hangar de uma base militar em Caracas e outra instalação militar na capital ficou sem energia. “O chão tremeu todo. Isto é horrível. Ouvimos explosões e aviões”, relatou Carmen Hidalgo, de 21 anos, que regressava de uma festa de aniversário com familiares.

No comunicado, o governo apelou diretamente aos seus apoiantes: “Povo para as ruas!” e classificou os acontecimentos como um “ataque imperialista”. A declaração de “perturbação externa” concede a Maduro poderes alargados, incluindo a possibilidade de suspender direitos e reforçar o papel das Forças Armadas.

Uma fonte do Governo dos Estados Unidos confirmou à Reuters, sob condição de anonimato, que Washington está a realizar ataques dentro do território venezuelano, sem adiantar pormenores sobre as operações.

Perante o agravamento da situação, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) proibiu voos comerciais e privados norte-americanos no espaço aéreo da Venezuela e da ilha de Curaçao, citando “riscos para a segurança da aviação devido a atividade militar em curso”.

As explosões ocorrem num contexto de tensões crescentes entre Washington e Caracas. Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram a presença militar nas Caraíbas e no Pacífico oriental, atacando embarcações suspeitas de tráfico de droga. Desde setembro, foram registados 35 ataques a barcos e pelo menos 115 mortos, segundo dados da administração norte-americana. Em novembro, a chegada do porta-aviões mais avançado dos EUA à região marcou o maior destacamento militar norte-americano na zona em várias gerações.

O presidente norte-americano Donald Trump tem vindo a ameaçar ataques diretos em território venezuelano, tendo também ordenado a apreensão de petroleiros sancionados e um bloqueio naval que agravou a pressão económica sobre o país. Trump justifica a ofensiva como necessária para travar o tráfico de droga, afirmando que os EUA estão envolvidos num “conflito armado” com cartéis.

Maduro, por sua vez, declarou recentemente que os EUA pretendem forçar uma mudança de regime e obter acesso às vastas reservas de petróleo da Venezuela. O presidente venezuelano enfrenta acusações de narco-terrorismo nos Estados Unidos. Na semana passada, a CIA esteve por detrás de um ataque com drone numa zona portuária usada por cartéis venezuelanos, a primeira operação direta conhecida em solo venezuelano desde o início da ofensiva marítima norte-americana.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.