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Um caso alarmante de segurança alimentar está a gerar preocupação na Áustria, depois de as autoridades confirmarem a presença de veneno para ratos num boião de comida para bebé, diz o The Guardian.

De acordo com a polícia da região de Burgenland, uma amostra de um boião de 190 gramas de puré de cenoura e batata da marca HiPP, entregue por um cliente, testou positivo para veneno para ratos. A descoberta surge na sequência de uma recolha preventiva do produto em mais de mil supermercados da cadeia Spar na Áustria, motivada por receios de segurança.

A própria HiPP já tinha admitido no sábado que não podia excluir a possibilidade de uma substância perigosa ter sido introduzida no produto, indicando que os boiões poderiam ter sido adulterados. A empresa alertou ainda que o consumo do conteúdo poderia representar risco de vida.

Segundo as autoridades, os boiões afetados apresentam características específicas que podem ajudar os consumidores a identificá-los. Entre os sinais de alerta estão a presença de um autocolante com um círculo vermelho na base do recipiente, tampas previamente abertas ou danificadas, ausência de selo de segurança ou um odor invulgar.

As investigações não se limitam à Áustria. Testes laboratoriais iniciais realizados em boiões semelhantes apreendidos na República Checa e na Eslováquia também indicaram a presença de uma substância tóxica, embora não tenham sido divulgados mais detalhes sobre a natureza exata do composto.

As autoridades austríacas revelaram ainda que o alerta para este risco surgiu após investigações conduzidas na Alemanha, sem, no entanto, especificar o contexto ou os resultados dessas diligências.

A HiPP afirmou que, com base nas informações disponíveis, o incidente poderá estar relacionado com uma interferência criminosa externa, que terá afetado especificamente o canal de distribuição da Spar na Áustria.

Por seu lado, um porta-voz da Spar confirmou que a recolha dos produtos foi feita como medida de precaução e abrange cerca de 1.500 lojas no país, garantindo que não há impacto em estabelecimentos fora da Áustria.

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