Segundo dados divulgados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os registos de veículos da Tesla na União Europeia recuaram 34,2% em termos homólogos, enquanto, considerando a UE, Reino Unido e países da Associação Europeia de Comércio Livre, a queda foi de 11,8%.

No total, a Tesla vendeu 12.130 veículos na UE no mês passado, contra 18.430 em novembro de 2024. Com este desempenho, a quota de mercado da marca europeia desceu de 2,1% para 1,4%, refletindo um abrandamento significativo face à concorrência crescente de outros fabricantes de veículos elétricos.

Especialistas apontam que a retração das vendas europeias da Tesla está associada, em parte, a uma reação negativa de consumidores ao ativismo político de Elon Musk, nomeadamente ao seu envolvimento com a administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do afastamento entre ambos. Este tipo de controvérsia, segundo analistas, tem impactado a percepção da marca junto de determinados segmentos do mercado europeu.

A queda das vendas em novembro surge num contexto de crescente oferta de modelos elétricos mais acessíveis e políticas governamentais que favorecem a mobilidade sustentável em toda a União Europeia.