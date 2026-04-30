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De acordo com a mesma nota, com a concretização da operação o Estado português irá receber um total de 1673 milhões de euros. Deste montante, 906 milhões de euros destinam-se ao Fundo de Resolução, enquanto os restantes 766 milhões de euros revertem para a Entidade do Tesouro e Finanças.

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sublinha que a conclusão da venda “é um sinal da confiança dos investidores internacionais na economia nacional”, acrescentando que a operação permite encerrar “um capítulo conturbado da história” do sistema financeiro português, garantindo simultaneamente a estabilidade do setor.

A alienação do Novo Banco ao grupo bancário francês põe termo a um processo iniciado após a resolução do Banco Espírito Santo (BES) e representa uma das maiores operações de venda no setor financeiro português dos últimos anos.

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