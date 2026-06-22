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Nos próximos dias, as temperaturas máximas deverão variar entre os 30 e os 42 graus Celsius, com os valores mais elevados a registarem-se nas regiões do interior. No litoral, o calor será menos intenso, com máximas geralmente entre os 22 e os 30 graus, devido à influência da nebulosidade e da proximidade do mar.

As noites também serão quentes, sobretudo no interior, onde as temperaturas mínimas deverão manter-se acima dos 20 graus em muitas localidades, configurando as chamadas «noites tropicais». O vento será geralmente fraco, o que poderá aumentar a sensação de desconforto térmico.

Embora os valores previstos estejam acima da média para a época, o IPMA sublinha que são relativamente habituais para o final de junho. Ainda assim, em algumas zonas do interior Norte e Centro, as temperaturas poderão aproximar-se dos máximos históricos registados. Por essa razão, foram emitidos avisos laranja para os distritos de Bragança, Vila Real e Guarda, enquanto vários outros distritos permanecem sob aviso amarelo até ao dia 23.

Para esta segunda-feira, prevê-se céu com muita nebulosidade, especialmente na faixa costeira ocidental, e uma ligeira descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul. Durante a tarde, poderão ocorrer aguaceiros e trovoadas no interior Norte e Centro e no Alto Alentejo, sobretudo em zonas montanhosas, não estando excluída a queda ocasional de granizo. Junto ao litoral, poderão formar-se neblinas ou nevoeiros durante a manhã e ao final do dia.

Nos Açores, o tempo será mais instável, com períodos de céu muito nublado alternados com abertas e ocorrência de chuva fraca, chuvisco ou aguaceiros, dependendo do grupo de ilhas. As temperaturas máximas deverão situar-se entre os 23 e os 25 graus.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente muito nublado e períodos de chuva que, ao longo da tarde, darão lugar a aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha. Espera-se também uma ligeira descida da temperatura, sobretudo das máximas.

Em síntese, o principal destaque meteorológico continua a ser o calor intenso em Portugal continental, especialmente nas regiões do interior, onde os termómetros poderão atingir os 42 graus, embora a previsão inclua também alguma instabilidade atmosférica com possibilidade de trovoadas em algumas zonas durante a tarde.

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