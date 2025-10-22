Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia religiosa está marcada para quinta-feira, às 13h00, no mesmo local.

Balsemão, que liderou o PSD e chefiou o Governo entre 1981 e 1983, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

Em sua memória, o Presidente da República promulgou o decreto que estabelece dois dias de luto nacional — esta quarta e quinta-feira — em homenagem a uma das figuras mais marcantes da política e da comunicação social portuguesas.

__

