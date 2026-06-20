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O objetivo central da estratégia é ambicioso e passa por reduzir em 50% o número de vítimas mortais e feridos graves até 2030 e atingir zero mortes na estrada até 2050. Segundo a ANSR, a implementação das medidas poderá permitir salvar cerca de 2250 vidas e gerar uma poupança até 20 mil milhões de euros até ao final da década.

A proposta, revelada este sábado pelo Jornal de Notícias, prevê que o limite de 70 km/h se aplique a vias fora das localidades com dois sentidos de trânsito e sem separador central. Atualmente, apenas 27,8% das estradas nacionais, regionais ou municipais em Portugal dispõem de separador central, mas a ANSR pretende alargar estas condições a 70% da rede viária.

Dentro das localidades, o documento sugere ainda a redução da velocidade para 30 km/h em zonas onde coexistem peões e veículos motorizados, numa lógica de maior proteção dos utilizadores mais vulneráveis da estrada.

A estratégia em consulta pública não inclui propostas específicas de reforço no combate à condução sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas, nem medidas concretas relativas a radares ou regime sancionatório. Ainda assim, o Ministério da Administração Interna já tinha defendido o reforço do combate às infrações rodoviárias.

Para além da redução de velocidade, a ANSR propõe também o reforço da formação de equipas médicas de emergência pré-hospitalar e de salvamento, incluindo capacidades de desencarceramento, de forma a melhorar a resposta nos momentos imediatamente posteriores aos acidentes.

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