Nuno Melo

O ministro da Defesa Nacional e presidente do CDS-PP afirmou que o arquivamento é um “facto natural” e que “nunca teve dúvidas” sobre o tema.

“Isto para mim não é sequer assunto. Acho que é um facto natural. Ainda assim, não vou comentá-lo aqui hoje, quando o tema é outro”, respondeu Nuno Melo, em declarações aos jornalistas.

Nuno Melo afirmou que “esse para mim nunca foi assunto, na medida em que eu nunca tive dúvidas. Eu acho é que a partir do momento em que aqui está a referir o arquivamento, podemos partir para outros assuntos. Deixa de ser assunto”, respondeu perante a insistência dos jornalistas.

André Ventura

O líder do Chega e candidato presidencial, sublinhou a importância da justiça funcionar, “independentemente de ser para políticos, para pessoas fora da política”.

“A justiça tem de ser igual para todos”, apontou Ventura, afirmando que “temos de ter uma justiça para todos” e não uma “que proteja ou beneficie um primeiro-ministro” ou “um político”.

Ventura afirmou ainda que há “questões de natureza política” que foram levantadas ao longo dos último meses e que acha “muito bem que o primeiro-ministro esclareça se entender que deve esclarecer agora, fora do inquérito”.

Henrique Gouveia e Melo

O candidato presidencial afirmou que, com o arquivamento, Luís Montenegro tem “todas as condições para governar com tranquilidade”, considerando que ficou sem uma “nuvem negra” no horizonte.

“Permite que o senhor primeiro-ministro não tenha nenhuma suspeita neste momento e, portanto, tenhas todas as condições para governar com tranquilidade, que é o que nós precisamos”, afirmou.

Questionado se lhe parece assim que, com este arquivamento, o primeiro-ministro terá agora estabilidade política, Gouveia e Melo respondeu: “Tudo indica que sim”.

