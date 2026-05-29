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Segundo informações preliminares, a colisão ocorreu pouco depois das 7h00 no sentido Freixo-Arrábida, resultando em pelo menos um ferido ligeiro.

O impacto entre o pesado e os três carros obrigou ao corte ou forte restrição de trânsito na via, com quilómetros de filas a acumularem-se nas faixas em direção à A3. Equipa de emergência e autoridades estão no local a gerir a circulação e a remover destroços para permitir que a circulação possa ser normalizada.

A VCI, uma das principais artérias de circulação metropolitana do Porto e de ligação comunitária com Gaia, é frequentemente palco de congestionamentos e acidentes, em particular junto às ligações com a Ponte da Arrábida, uma infraestrutura que atravessa o Rio Douro e conecta as duas margens urbanas.

Ainda não há indicação oficial sobre o tempo previsto para a reabertura total das faixas no local, nem detalhes sobre as causas da colisão para além do envolvimento do veículo pesado, estando as autoridades a concluir as operações no terreno.

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