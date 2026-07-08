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O Vaticano está a investigar o cardeal espanhol Cristóbal López Romero, arcebispo de Rabat, em Marrocos, por alegados abusos sexuais sobre cinco mulheres adultas, escreve o El País.

Num comunicado divulgado pela arquidiocese marroquina, o próprio cardeal confirma a abertura de uma investigação preliminar conduzida pelas instâncias romanas da Igreja.

Na nota, Cristóbal López Romero afirma que é acusado de ter tido um comportamento impróprio para com mulheres adultas e explica que está a cooperar com o processo em curso. Em declarações à agência EFE, negou as acusações, assegurando que nunca cometeu qualquer agressão, ato de violência ou assédio sexual.

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Enquanto decorre a investigação, o cardeal anunciou que deixará de presidir a celebrações públicas e de participar em atividades pastorais, já que pretende evitar qualquer interferência no processo. Na mensagem dirigida à comunidade diocesana, reconhece que a situação causa preocupação e considera importante manter os fiéis informados. O cardeal termina o comunicado apelando à oração por todos os envolvidos, pela Igreja e por si próprio.

Fontes judiciais marroquinas citadas pela EFE afirmaram que não existe qualquer denúncia apresentada nos tribunais de Marrocos contra o arcebispo de Rabat. Assim, a investigação decorre apenas no âmbito interno da Igreja, na sequência de denúncias enviadas à Santa Sé ou à nunciatura apostólica.

Esta é a primeira vez que um cardeal espanhol é alvo de acusações de abusos sexuais. Cristóbal López Romero é o mais alto responsável da Igreja espanhola investigado pelo Vaticano por este tipo de suspeitas.

No ano passado, foi aberta uma investigação ao bispo de Cádis, Rafael Zornoza, num caso relacionado com alegadas agressões a um menor, processo que acabaria por ser arquivado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé.

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