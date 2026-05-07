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Segundo o The Guardian, o Vaticano sublinhou a necessidade de “trabalhar incansavelmente em favor da paz” durante as conversações entre Marco Rubio e responsáveis da Santa Sé, numa altura em que as relações entre Washington e o Vaticano atravessam um dos momentos mais delicados das últimas décadas.

Marco Rubio foi recebido esta quinta-feira pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico, em Roma, antes de manter uma série de encontros com altos responsáveis do Vaticano. A deslocação do secretário de Estado norte-americano é vista como uma tentativa de aliviar as tensões geradas pelas repetidas críticas de Donald Trump ao líder da Igreja Católica.

As imagens divulgadas pelo Vaticano mostraram o primeiro papa norte-americano a cumprimentar Rubio formalmente com um “Sr. Secretário”, ao que o governante respondeu: “É ótimo vê-lo.” Rubio, católico, ofereceu ao pontífice uma pequena bola de futebol americano em cristal e brincou com o facto de Leão XIV, natural de Chicago e conhecido adepto dos White Sox, ser “mais fã de basebol”.

Depois de uma audiência de cerca de 45 minutos com o papa, Rubio encontrou-se também com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, considerado o principal diplomata da Santa Sé. Na véspera da visita, Parolin tinha defendido publicamente o Papa Leão XIV e criticado os ataques de Trump, classificando-os como “bastante estranhos”.

Num comunicado divulgado após as reuniões, o Vaticano explicou que as duas partes trocaram pontos de vista sobre a atualidade internacional, com “particular atenção aos países marcados por guerras, tensões políticas e difíceis situações humanitárias”, além da “necessidade de trabalhar incansavelmente em favor da paz”.

Um responsável norte-americano descreveu as conversações como “amistosas e construtivas”. Já um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que Rubio se reuniu com o Papa Leão XIV para discutir a situação no Médio Oriente e “questões de interesse mútuo no hemisfério ocidental”.

O mesmo responsável acrescentou que o encontro demonstrou “a forte relação entre os Estados Unidos e a Santa Sé”, bem como o compromisso comum na promoção da paz e da dignidade humana.

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