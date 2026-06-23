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O Vaticano está a converter séculos de documentação histórica numa infraestrutura digital destinada a reforçar a preservação, a consulta e a gestão da informação. O projeto é desenvolvido pelo Dicastério para a Comunicação e conta com tecnologia da PFU, divisão de scanners da RICOH, estando prevista uma futura integração de soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Responsável pela divulgação das mensagens e posições oficiais do Papa a nível mundial, o Dicastério gere um património documental composto por manuscritos, livros, publicações e milhares de fotografias que registam momentos marcantes da história da Igreja Católica e da sociedade contemporânea.

Segundo a informação divulgada, o principal objetivo da iniciativa é garantir a preservação destes documentos sem restringir o acesso à informação, através da criação de um arquivo digital assente em elevados padrões de segurança, qualidade e fiabilidade.

O projeto inclui a implementação de uma infraestrutura preparada para responder às exigências de conservação de documentos sensíveis, recorrendo a tecnologia de digitalização sem contacto, reprodução em alta resolução e processamento automático de grandes volumes de informação.

De acordo com Jesus Cabañas, Regional Manager da PFU para a Península Ibérica, a iniciativa vai além de um simples processo de digitalização, envolvendo a criação de uma estrutura capaz de assegurar a conservação de documentos frágeis e de elevado valor histórico.

A tecnologia da PFU tem permitido digitalizar documentos sem comprometer a sua integridade física e garantir um acesso mais rápido aos conteúdos. Entre as soluções utilizadas encontram-se o ScanSnap SV600, concebido para digitalizar livros e documentos encadernados sem contacto direto, e a gama fi Series, direcionada para ambientes de elevada produtividade e processamento documental intensivo.

A transformação do arquivo permitiu ao Vaticano passar de um modelo centrado na documentação física para uma plataforma digital estruturada. Esta mudança facilita a disponibilização de conteúdos aos meios de comunicação internacionais e acelera os processos de verificação de documentos e imagens históricas.

A digitalização contribui também para reduzir o risco de desinformação, ao assegurar o acesso a fontes originais autenticadas, e favorece a valorização e reutilização do património fotográfico e documental.

Numa fase seguinte, o Dicastério para a Comunicação pretende avançar com a digitalização integral da sua biblioteca e do seu arquivo fotográfico, que reúne milhares de imagens históricas, algumas das quais serão disponibilizadas ao público.

O plano prevê ainda a implementação de soluções avançadas de gestão documental e tecnologias Retrieval-Augmented Generation (RAG), destinadas a melhorar os processos de pesquisa e recuperação de informação através da digitalização de imagens em alta resolução.

Está igualmente prevista uma segunda fase centrada na aplicação de Inteligência Artificial, com o objetivo de criar um arquivo histórico mais inteligente, pesquisável e preparado para responder às necessidades futuras.

Segundo os promotores da iniciativa, o projeto reflete um desafio partilhado por bibliotecas, museus, universidades e organismos públicos em todo o mundo: preservar patrimónios documentais de elevado valor sem comprometer a rapidez de acesso à informação. Num contexto em que a fiabilidade das fontes assume crescente importância, a digitalização é apontada como um elemento fundamental para garantir a preservação da memória coletiva, assegurando simultaneamente acessibilidade, rigor e continuidade para as gerações futuras.

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