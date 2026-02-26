Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro destino será o Principado do Mónaco, onde o Pontífice visitará a cidade-estado no dia 28 de março, atendendo ao convite do chefe de Estado e do arcebispo local. O programa detalhado da visita será divulgado posteriormente, diz a Santa Sé.

Em abril, o Papa seguirá para África, com um roteiro que inclui Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, entre os dias 13 e 23.

Na Argélia, as cidades de Argel e Annaba receberão sua visita de 13 a 15 de abril. Em Camarões, o Pontífice estará em Yaoundé, Bamenda e Douala de 15 a 18 de abril. Em Angola, visitará Luanda, Muxima e Saurimo entre 18 e 21 de abril, e concluirá a viagem africana na Guiné Equatorial, visitando Malabo, Mongomo e Bata de 21 a 23 de abril. O programa completo ainda será divulgado.

Por fim, o Papa Leão XIV visita Espanha entre 6 e 12 de junho, a convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas espanholas. Os detalhes desta visita também serão comunicados posteriormente.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.