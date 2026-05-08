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Novas informações da polícia alemã revelam que o suspeito fugiu do local e os reféns que estavam sequestrados dentro do cofre no banco foram libertados sem ferimentos.

De acordo com a Reuters, as autoridades alemãs indicaram que a situação está a decorrer numa agência de um banco de poupança em Sinzig, perto de Bona, no estado da Renânia-Palatinado.

Segundo a polícia, acredita-se que estejam “vários autores e reféns” no interior da agência bancária. As autoridades acrescentaram que a situação se encontra, para já, “estável”.

A polícia revelou ainda ter lançado uma operação de grande dimensão e isolado uma vasta área em redor do local.

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