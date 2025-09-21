Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Reino Unido, o Canadá, a Austrália e Portugal anunciaram este domingo o reconhecimento do Estado da Palestina, apesar da forte oposição de Israel e da desaprovação dos Estados Unidos.

Qual a importância deste passo?

O reconhecimento internacional da Palestina por países historicamente aliados de Israel, como o Reino Unido, Canadá e Austrália, marcou recentemente um momento simbólico na busca por uma solução de dois Estados no Médio Oriente.

Como seria constituído este Estado?

Para os palestiniaos, o Estado idealizado incluiria Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza – territórios ocupados por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

No entanto, a realidade geopolítica tornou a situação extremamente complexa. A Cisjordânia está fragmentada, com cerca de 40% do território administrado pela Autoridade Palestiniana, enquanto Jerusalém Oriental encontra-se isolada por assentamentos israelitas. Gaza, após quase dois anos de guerra iniciada em outubro de 2023, foi devastada quase por completo.

Quais os critérios para um Estado ser reconhecido?

Segundo a Convenção de Montevideu de 1933, existem quatro critérios para o reconhecimento de um Estado: população permanente, território definido, governo funcional e capacidade para manter relações internacionais.

A Palestina cumpre parcialmente dois destes requisitos: possui população permanente e capacidade diplomática, mas carece de fronteiras claramente definidas e de uma governação coesa.

Como seria a liderança do Estado da Palestina?

O problema da liderança interna agrava-se com a divisão política entre Hamas, que governa Gaza, e a Autoridade Palestina, presidida por Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, lembra a BBC. A rivalidade entre Fatah e Hamas remonta a 2007, deixando a população dividida e descrente na capacidade das lideranças em promover uma reconciliação ou conduzir o país à independência.

A ausência de eleições desde 2006 significa que jovens palestinianos, hoje com menos de 36 anos, nunca votaram em nenhum representante, aprofundando a crise de legitimidade.

Marwan Barghouti, líder popular durante a segunda intifada e preso em Israel desde 2002, emerge como figura de consenso para muitos palestinianos. Uma sondagem recente revelou que 50% dos palestinianos o escolheriam como presidente, bem acima de Abbas. No entanto, o seu encarceramento prolongado complica qualquer possibilidade de liderança efetiva, especialmente no contexto das negociações internacionais e da pressão israelita.

Como é que Israel vê tudo isto?

A oposição de Israel à criação de um Estado palestiniano permanece firme. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem reiterado que não haverá espaço para a Autoridade Palestina em Gaza, mesmo após a destruição provocada pelo conflito de 2023.

Hoje, Netanyahu disse mesmo que a criação de um Estado palestiniano colocará em risco a existência de Israel.

É importante que estes países reconheçam agora o Estado da Palestina?

Além de um ato simbólico, os países veem este reconhecimento como pressão para que a guerra em Gaza termine. Os recentes acontecimentos em Gaza, com milhares de mortos e fome, levaram vários governos a agir, como aconteceu com Portugal.

São vários os países que também usam este reconhecimento para pressionarem Israel, como por exemplo o Reino Unido, que afirmou que reconheceria a Palestina durante a sessão da Assembleia Geral da ONU, a menos que o governo de Israel tomasse medidas decisivas para pôr fim ao sofrimento em Gaza, alcançasse um cessar-fogo, se abstivesse de anexar territórios na Cisjordânia e se comprometesse com um processo de paz que resultasse numa solução de dois Estados.

E há também reconhecimentos condicionais, por exemplo para o Canadá, baseado no compromisso da Autoridade Palestiniana de se reformar, realizar eleições em 2026 e desmilitarizar o Estado palestiniano.

