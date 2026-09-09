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Vários navios mercantes foram atingidos por fogo incapacitante durante a noite no norte do Golfo e no Golfo de Omã, numa nova escalada da tensão militar entre o Irão e os Estados Unidos. A informação foi avançada pela United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), agência de segurança marítima ligada à Marinha britânica.

A UKMTO indicou que recebeu o alerta na noite de terça-feira e que os navios terão sido atingidos no contexto das operações militares em curso na região. A agência não identificou as embarcações envolvidas e não conseguiu confirmar, até ao momento, a existência de vítimas ou de danos ambientais.

Separadamente, foi registado outro incidente a cerca de 24 milhas náuticas de Port Rashid, nos Emirados Árabes Unidos. Um navio foi visto inclinado enquanto estava fundeado, numa situação que poderá estar relacionada com a entrada de água depois de ter sido atingido por um projétil de origem desconhecida.

Também esta quarta-feira, um petroleiro com bandeira do Panamá, o New Andros, foi atingido por um drone em águas territoriais iraquianas e incendiou-se. A embarcação transportava cerca de dois milhões de barris de fuelóleo iraquiano. Os 22 tripulantes estão a salvo, segundo autoridades portuárias iraquianas citadas pela Reuters.

Os incidentes acontecem depois de os Estados Unidos terem destruído cinco petroleiros iranianos e de Teerão ter anunciado ataques contra vários navios no Golfo. A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter atacado dois navios norte-americanos e oito petroleiros que tentavam atravessar uma zona do Estreito de Ormuz considerada por Teerão como "proibida e insegura".

A situação está a afetar diretamente a circulação marítima numa das principais rotas energéticas do mundo. Dados preliminares da Kpler indicam que apenas seis navios de mercadorias atravessaram o Estreito de Ormuz na terça-feira, abaixo da média de cerca de 12 nos dez dias anteriores. Antes do início da atual guerra, a passagem era utilizada por cerca de 125 grandes navios comerciais por dia.

A nova vaga de incidentes ocorre num momento de forte pressão sobre os mercados energéticos. O petróleo Brent ultrapassou os 100 dólares por barril pela primeira vez desde julho, refletindo os receios de que a escalada militar provoque novas perturbações no transporte de petróleo e gás através do Golfo e do Estreito de Ormuz.