Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o canal de notícias francês BFMTV, a decisão de transferir as peças visa protegê-las, aplicando uma segurança reforçada.

De recordar que o Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de um assalto, no domingo passado pelas 9h30, onde foram roubados cerca de 88 milhões de euros em jóias da coroa francesa. Dois dos quatro membros do gangue forçaram uma janela aparentemente mal trancada e usaram rebarbadoras para abrir duas vitrines que guardavam as joias.

Entre os oito objetos furtados encontram-se um colar de esmeraldas e diamantes oferecido por Napoleão I à sua segunda esposa, Maria Luísa da Áustria, e um diadema da imperatriz Eugénie, mulher de Napoleão III.

Num vídeo, de 36 segundos, divulgado pelo jornal Le Parisien e autenticado pelas autoridades, podem-se ver dois homens vestidos de preto, um com colete refletor amarelo e outro com capacete de mota, a descer lentamente num elevador de mobiliário desde a Galeria Apolo, onde se encontravam expostas as peças roubadas.

A gravação, feita aparentemente a partir de uma janela próxima do museu, mostra o equipamento usado na fuga: um camião roubado com uma escada e plataforma extensível de 30 metros, estacionado no Quai François Mitterrand, que permitiu o acesso direto à galeria do primeiro andar.

Esta semana, a procuradora da República de Paris, Laure Beccuau, disse que espera que os quatro assaltantes sejam identificados e detidos o mais rápido possível.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.