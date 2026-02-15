Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as entidades que já subscreveram a Carta encontram-se o Secretariado de Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese do Porto, o Secretariado da Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese de Bragança-Miranda e nove instituições de ensino e saúde das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora: Colégio Luso-Francês, Colégio CBE, Externato Santa Margarida, Escola Superior de Saúde de Santa Maria, Centro Social Nossa Senhora das Graças, Casa de Acolhimento CBE, Hospital Santa Maria, Colégio de Lourdes e Casa do Cruzeiro – Airó.

Amanhã, 16 de fevereiro, pelas 11h00, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, decorrerá a assinatura da Carta de Compromisso por mais seis entidades: Universidade Católica Portuguesa, Fundação Santa Rafaela Maria, Instituto S. João de Deus, Paróquia de Santa Isabel, Catequese do Patriarcado de Lisboa e Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Segundo o Grupo VITA, este momento representa mais um passo significativo na consolidação da Rede Igreja + Segura, reforçando o compromisso coletivo com a prevenção, a proteção e a promoção de ambientes seguros para crianças, jovens e adultos vulneráveis.

Paralelamente, o Grupo VITA está a reforçar a sua Bolsa de Profissionais de Psicologia, com o objetivo de garantir resposta presencial a situações de apoio psicológico especializado nas cidades de Vila Real e Setúbal. A entidade procura psicólogos com disponibilidade para realizar consultas presenciais, assegurando um acompanhamento técnico qualificado e alinhado com os princípios de proteção, ética e confidencialidade que orientam o seu trabalho.

Os interessados devem manifestar a sua disponibilidade através do contacto habitual do Grupo VITA. A organização considera que a ampliação desta bolsa é fundamental para garantir que todas as pessoas que procuram apoio psicológico especializado tenham acesso a uma resposta próxima, competente e humanizada, sublinhando que a colaboração dos profissionais de saúde mental é essencial para reforçar esta missão.

O Grupo VITA pode ser contactado através da linha de atendimento telefónico (91 509 0000), do formulário para sinalizações disponível em www.grupovita.pt, ou através das suas páginas nas redes sociais Facebook (facebook/grupovita) e Instagram (@grupovita2023).

