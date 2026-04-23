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Lançada no âmbito da Feira do Livro de Lisboa 2025, a ação converteu o número de livros vendidos durante o evento em medidas concretas de reflorestação. Com base na estimativa de mais de 700 mil exemplares comercializados, a empresa comprometeu-se a plantar uma árvore por cada 100 livros vendidos, o que correspondia a 7.000 árvores.

Neste Dia Mundial do Livro, a The Navigator Company anunciou que foram plantadas 7.347 árvores em todo o território nacional, superando a meta definida. Entre as espécies plantadas encontram-se medronheiros, choupos, castanheiros, cerejeiras, carvalhos e amendoeiras, num total de mais de 15 espécies autóctones da floresta portuguesa.

Pedro Sousa, Diretor de Gestão Florestal da empresa, considera que a iniciativa, embora simbólica, assume particular relevância no atual contexto ambiental. “A reflorestação é um pilar essencial para a sustentabilidade do país, não apenas como resposta às alterações climáticas, mas também como garantia da preservação dos recursos naturais”, afirmou, destacando ainda o impacto de decisões quotidianas, como a compra de livros, na valorização da floresta.

Também Miguel Pauseiro, presidente da direção da APEL, sublinha que a ação demonstra o papel da cultura enquanto motor de impacto ambiental positivo. Segundo o responsável, o setor editorial evidencia capacidade para ir além da promoção da leitura, contribuindo para a valorização de recursos naturais renováveis e para uma economia circular e sustentável.

As árvores foram produzidas nos Viveiros Aliança, localizados na Herdade de Espirra, uma unidade de produção de plantas florestais certificadas com capacidade para produzir mais de 12 milhões de plantas por ano, de mais de 130 espécies diferentes. A plantação decorreu durante o outono e o inverno, considerados os períodos mais adequados para o desenvolvimento das espécies.

A empresa destaca ainda o papel do papel enquanto aliado das florestas, referindo que a procura por fontes sustentáveis tem contribuído para a expansão da área florestal e para uma gestão mais responsável dos recursos naturais. Em Portugal, estas práticas estiveram associadas a um crescimento de cerca de 65% da área florestal entre 1902 e 2015, enquanto na Europa, entre 2005 e 2020, a área florestal aumentou a um ritmo equivalente a cerca de 1.500 campos de futebol por dia.

Para assinalar o Dia Mundial do Livro, a The Navigator Company associa-se ainda a uma ação de reflorestação no Parque de Merendas do Vale da Pedra, em Leiria, área afetada pela tempestade Kristin. A iniciativa, dinamizada pela ARCV – Associação Recreativa e Cultural Valpedrense, assinala o encerramento da edição de 2025 do projeto “Vamos Plantar Livros”.

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