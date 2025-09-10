Ver esta publicação no Instagram
Uma publicação partilhada por Charlie Hebdo (@charlie_hebdo_officiel)
Na capa, o elevador amarelo surge desenhado em descida descontrolada, com um cabo solto e peças a voar, simbolizando o colapso. No interior da carruagem, são caricaturadas várias figuras centrais da cena política francesa: Emmanuel Macron, presidente da República, Marine Le Pen, líder do Reagrupamento Nacional, Jean-Luc Mélenchon e Mathilde Panot, da França Insubmissa, e ainda o ex-primeiro-ministro François Bayrou.
O desenho é acompanhado pela frase “débloquons tout” (“vamos desbloquear tudo”, em tradução livre), numa alusão ao impasse governativo e à esperança numa nova fase política no país depois da queda do governo desta segunda-feira.
Recorde-se que França atravessa atualmente uma crise profunda, marcada pela queda do governo após o chumbo de uma moção de confiança no Parlamento, cenário que tem acentuado a incerteza e as tensões entre partidos. Ontem, Sébastien Lecornu, "o sobrevivente", foi nomeado primeiro-ministro.
Comentários