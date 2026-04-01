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O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta quarta-feira que o Irão terá solicitado aos Estados Unidos um cessar-fogo no contexto do atual conflito, adiantando, porém, que qualquer decisão dependerá da reabertura do Estreito de Ormuz.

“Vamos considerar [o pedido] quando o Estreito de Ormuz estiver aberto, livre e desimpedido”, escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social, onde acrescentou que o novo presidente iraniano será “menos radicalizado e mais inteligente” do que os seus antecessores.

Apesar das declarações, não existe, até ao momento, qualquer confirmação oficial por parte do Irão relativamente a um eventual pedido de cessar-fogo, revela a CNN. Também não é claro se o presidente iraniano tem autoridade para negociar ou tomar decisões em nome do regime.

Trump adotou ainda um tom agressivo nas suas declarações, afirmando que, até que haja mudanças no terreno, os Estados Unidos continuarão a intensificar a ofensiva militar contra o Irão.

O líder norte-americano já tinha anteriormente desvalorizado a questão da reabertura do Estreito de Ormuz, sugerindo que esta ocorreria naturalmente com o fim do conflito.

Está previsto que Donald Trump faça um discurso televisivo sobre a guerra com o Irão pelas 21h00 (hora da costa leste dos Estados Unidos), onde deverá detalhar a posição da administração norte-americana.