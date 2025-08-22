Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A terceira edição do Festival Literário Internacional (Fliparacatu), em Minas Gerais, no Brasil, elege o escritor português Valter Hugo mãe como autor homenageado, e a sua obra vai ser destaque central na programação, segundo comunicado enviado às redações

O festival decorre entre os dias 27 e 31 de agosto e o romance do autor português, "A Desumanização", vai estar em debate em diferentes momentos do evento, pois está em concordânica com o tema escolhido para a edição deste ano que é: “literatura, Encruzilhada e a Desumanização”.

Afonso Borges, criador do evento, afirma, em comunicado, que "a humanidade está perante uma encruzilhada" e que essa "impoe a ética como única direção possível".

Jeferson Tenório, curador do festival, na nota à imprensa diz que falar sobre "desumanização significa reconhecer que a subjetividade e os efeitos da colonização continuam presente". E que a literatura de Valter Hugo Mãe oferece “um olhar poético sobre a vida” e aponta caminhos para reconstruir a humanidade.

Também homenageada nesta edição, a escritora mineira Ana Maria Gonçalves tem a sua obra discutida. Autora de “Um Defeito de Cor”, romance publicado em 2006 e vencedor do Prémio Casa de las Américas. A autora junta-se a Valter Hugo Mãe num encontro entre Brasil e Portugal, em torno de temas universais como "identidade, memória, opressão e resistência", divulga o comunicado enviado às redações.

O festival conta com mesas literários, apresentações musicais, oficinas, exposições e experiências formativas, o evento ainda acolhe o projeto “Fliparacatu da Gente”, espaço voltado à economia criativa

A programação do festival pode ser consultada aqui.