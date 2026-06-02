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O Município de Valongo assinou a consignação da empreitada de conceção-construção de 74 fogos destinados a arrendamento acessível, num investimento superior a 10 milhões de euros. A intervenção integra a Estratégia Local de Habitação de Valongo e é financiada através do programa 1.º Direito.

A obra prevê a construção de dois blocos habitacionais na Quinta da Lousa, em Valongo. O empreendimento disponibilizará habitações com tipologias entre T1 e T5, procurando responder a diferentes perfis familiares e às necessidades habitacionais identificadas no concelho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Valongo, Paulo Esteves Ferreira, a consignação da empreitada representa “muito mais do que o início de uma obra de habitação”, constituindo o arranque do compromisso assumido pelo município para apoiar jovens e famílias com dificuldades no acesso à habitação.

O autarca recorda ainda o objetivo definido para o mandato de apoiar a classe média através da construção de pelo menos 200 novos fogos com rendas acessíveis. Paralelamente, o município está também a trabalhar noutras soluções, como a construção para aquisição a custos controlados.

Paulo Esteves Ferreira sublinha que existe uma parte significativa da população que, apesar de trabalhar, já não reúne condições para comprar ou arrendar habitação no mercado devido aos salários e ao aumento do custo de vida. O presidente da autarquia defende ainda que Valongo pretende avançar com soluções concretas sem esperar pela intervenção do Estado Central.

As 74 habitações da Quinta da Lousa constituem o primeiro grande investimento do concelho destinado a reforçar a oferta de habitação a rendas acessíveis, numa conjuntura em que o aumento dos preços das casas é apontado como um dos principais desafios para as famílias.

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