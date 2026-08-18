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O primeiro caso ocorreu a 13 de agosto, depois de o recluso ter sido transportado, na véspera, para o Hospital de Vila Franca de Xira, na sequência de queixas abdominais. Foi observado, realizou exames de diagnóstico, recebeu medicação e teve alta, com indicação para regressar ao estabelecimento prisional, onde deveria permanecer em isolamento e continuar o tratamento.

No dia seguinte, foi acompanhado pelos serviços clínicos durante o dia e tomou a medicação do pequeno-almoço e do almoço, mantendo-se consciente. Pelas 16h30, dois elementos da equipa de enfermagem encontraram-no inconsciente durante uma reavaliação.

Foram iniciadas manobras de suporte básico de vida com recurso a um desfibrilhador automático externo e acionado o 112, mas a equipa médica acabou por confirmar o óbito, de acordo com o DN. A idade e o tipo de pena que o homem cumpria não foram divulgados.

A Polícia Judiciária de Lisboa deslocou-se ao estabelecimento prisional e realizou as perícias e exames considerados necessários. O corpo foi posteriormente transportado para autópsia pelos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, por indicação das autoridades. A família e as entidades judiciais foram informadas.

O segundo óbito ocorreu a 17 de agosto e envolveu um recluso que tinha regressado ao estabelecimento na véspera, depois de uma licença de saída de curta duração, conhecida como saída precária.

O homem foi encontrado inanimado na cela que ocupava sozinho, aquando da abertura das celas. As enfermeiras de serviço prestaram-lhe os primeiros socorros e acionaram o INEM/VMER, tendo o óbito sido declarado pelo médico do INEM.

Também neste caso, a PJ realizou perícias e exames no estabelecimento prisional. O corpo será submetido a autópsia pelos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, por indicação das autoridades. A DGRSP assegura que a família e as entidades judiciais foram igualmente informadas.

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