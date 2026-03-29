Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde 27 de março, cada passageiro está limitado a transportar dois destes dispositivos e será proibido recarregá-los durante o voo. A tripulação, porém, continuará a poder transportar e utilizar os power banks de acordo com os requisitos operacionais da aeronave.

Segundo a ICAO, estas medidas resultam da análise de riscos emergentes associados às baterias de lítio e fazem parte do compromisso contínuo da organização em reforçar a segurança da aviação, alinhando-se com a sua visão estratégica de transporte aéreo global até 2050, com zero fatalities e emissões líquidas de carbono nulas.

As recomendações foram revistas e aprovadas pelos especialistas da Comissão de Navegação Aérea da ICAO, e ratificadas pelos 36 Estados que compõem o Conselho da organização. A atualização das instruções técnicas para o transporte seguro de mercadorias perigosas por via aérea será distribuída a todos os 193 Estados membros da ICAO.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.